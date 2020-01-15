KİLYOS'TA CESEDİNE ULAŞILAN BALIKÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİLYOS'TA CESEDİNE ULAŞILAN BALIKÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KİLYOS'TA CESEDİNE ULAŞILAN BALIKÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

KİLYOS açıklarında Rus tankeri ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde olan ve cansız bedeni bulunan İlyas Domaç son yolculuğuna uğurlandı.

KİLYOS'TA CESEDİNE ULAŞILAN BALIKÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]
KİLYOS açıklarında Rus tankeri ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde olan ve cansız bedeni bulunan İlyas Domaç son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma günü Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Aramaların beşinci gününde cansız bedeni bulunan İlyas Domaç bugün Sarıyer Büyükdere'de bulunan Mehmet Kethüda Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktindeki törene Domaç'ın yakınları ve arkadaşları da katıldı. Domaç için burada cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Domaç Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan cenaze namazına tekneden kurtulan Fatih ve Dursun Ali Coşkun da katıldı. Fatih ve Dursun Ali Coşkun'un babası Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze Namazından detaylar

-Cenaze namazına katılan Fatih Coşkun

-Genel ve detay


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
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