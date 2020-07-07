Kilyos'ta jandarma ekipleri denetimlerde bulundu - Son Dakika

SARIYER Kilyos'ta jandarma ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM Timlerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kilyos'ta bulunan eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında eğlence yerlerinde maske takılıp takılmadığı, sosyal mesafe kuralı ve pandemi nedeniyle alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Saat 21.00'de başlatılan ve 201 asayiş timi, 40 motosikletli asayiş timi, 14 jandarma suç araştırma timi olmak üzere toplam 265 tim ve 823 personel ile denetimlerde birçok yer kontrol edildi.

- İstanbul