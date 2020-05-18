KİLYOS'TA JANDARMA EKİPLERİNDEN DENETİMLER - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kilyos'ta marketler, fırınlar ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde esnafın koronavirüs kurallarına uydukları görüldü. Ekipler koronavirüsle mücadele kurallarını hatırlattı. Esnafın sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz müşterilerin dükkanlara alınmaması konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeni ile 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3 gününde jandarma ekipleri Sarıyer Kilyos'ta fırın, market ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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