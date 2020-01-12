Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı

17 dakika önce

Sarıyer Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan balıkçıları arama kurtarma çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Sarıyer Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan balıkçıları arama kurtarma çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaybolan iki balıkçıyı aramak için çalışmalara başladı.

Sarıyer Kilyos açıklarında Cuma günü sabah saatlerinde bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 balıkçı kurtulmuş, 3 balıkçı ise kaybolmuştu. Arama çalışmalarının ilk gününde bir balıkçı bulunmuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları, su altı arama ve kurtarma çalışmalarına üçüncü günün sabahında devam etti.

Dün gece saatlerinde de karanlığın iyice çökmesiyle ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde gün ağarmasıyla tekrar başladı. Kaybolan 2 balıkçıyı da arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından devam ediliyor.

(Davut Has/İHA)

Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları yeniden başladı

Sarıyer, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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