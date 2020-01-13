Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı
6 saat önce
KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor.
- İstanbul
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