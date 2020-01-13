Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı

6 saat önce

KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.

Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı, System.String[]
KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor.


- İstanbul
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
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