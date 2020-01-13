Son Dakika › Güncel › Kilyos'ta kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
Kilyos'ta kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi
6 saat önce
Aramalara balıkçı tekneleri de katılıyorHaber-Kamera: Elif YAVUZ /İSTANBUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
Aramalara balıkçı tekneleri de katılıyor
Haber-Kamera: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor.
Son Dakika İstanbul Valiliğinden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı