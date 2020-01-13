Kilyos'ta kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi - Son Dakika

Aramalara balıkçı tekneleri de katılıyor

Haber-Kamera: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor.