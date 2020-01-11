Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit edildiği noktadaki çalışmalar görüntülendi - 2 - Son Dakika

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Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit edildiği noktadaki çalışmalar görüntülendi - 2
6 saat önce
KİLYOS'TA KAYIP 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ - 2 (tekrar)
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
KİLYOS'TA KAYIP 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ - 2 (tekrar)
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