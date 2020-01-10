Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit ettiği noktadaki çalışmalar görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit ettiği noktadaki çalışmalar görüntülendi - Son Dakika

Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit ettiği noktadaki çalışmalar görüntülendi

6 saat önce

KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA muhabir de tekne ile Kilyos'tan 7 kilometre açıkta çalışmaları takip ediyor. Kayıp 3 kişinin bulunduğu nokta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar gemisi tarafından tespit edildi. Bu noktada çalışmaların başlaması bekleniyor.

Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit ettiği noktadaki çalışmalar görüntülendi

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
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