Son Dakika › Güncel › Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit ettiği noktadaki çalışmalar görüntülendi - Son Dakika
Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit ettiği noktadaki çalışmalar görüntülendi
6 saat önce
KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA muhabir de tekne ile Kilyos'tan 7 kilometre açıkta çalışmaları takip ediyor. Kayıp 3 kişinin bulunduğu nokta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar gemisi tarafından tespit edildi. Bu noktada çalışmaların başlaması bekleniyor.
Son Dakika 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak