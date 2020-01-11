Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi - Son Dakika

Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi

7 saat önce

KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde hayatını kaybedenlerden birinin cesedi kıyıya getirildi.

Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi, System.String[]

İstanbul DHA - KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde hayatını kaybedenlerden birinin cesedi kıyıya getirildi.

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "Glard 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıçlar sabah saatlerinde çalışma başlattı. Dalgıçların su altındaki çalışmaları başlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü. Çalışmalar sırasında Türkmenistan uyruklu  Begench Ovliyaguliyyev'un cesedi bulundu.  Ovliyaguliyyev'un cesedinin 82 metre derinde teknenin içinde bulunduğu öğrenildi. Kıyıya getirilen cesedi bir süre savcı inceledi.  Ovliyaguliyyev'un arkadaşları da inceleme yapıldığı sırada yanına geldi. Begench Ovliyaguliyyev'un cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü


Ali Coşkun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil
İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son Dakika Haberleri
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa telefonla bağlandı - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
22:59 Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]