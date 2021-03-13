Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası - Son Dakika

Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası

13.03.2021 12:01
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası, System.String[]

KİLYOS'a akın eden kitesurf tutkunları doyasıya eğlendi.

KİLYOS'a akın eden kitesurf tutkunları doyasıya eğlendi. Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "İnsanlar için fırtına, bizim için bayram oluyor genelde" dedi.

Kitesurf ya da uçurtma sörfü, vücuda bağlı büyük bir uçurtmayla ve rüzgarın yardımıyla, su yüzeyinde kayılarak yapılan adrenalin dolu bir spor dalı. Çoğunlukla rüzgarın hakim olduğu sahillerde yapılan bu spor için en uygun yerlerden biri de Kilyos. Kitesurf tutkunları geçtiğimiz gün, Kilyos Sahili'ne gelerek şiddetli rüzgarda sörf yaptı. Sörf yapmaya gelenler arasında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu da yer aldı.

"İNSANLAR İÇİN FIRTINA, BİZİM İÇİN BAYRAM OLUYOR"

Levendoğlu, denizde olmaktan büyük bir keyif aldığını belirterek, "İnsanlar için fırtına, bizim için bayram oluyor genelde. Biz 12 ay yapıyoruz. Ben aslında windsurf yapıyorum ama İstanbul'a kitesurf yapmaya geliyorum. Bu bizim ek işimiz değil, tek işimiz. Yaz ayında durduğum kadar suda kalamıyorum ama dinlenerek yapıyorum. Çok keyifli bir spor. Hayatta en sevdiğim şey denizde olmak. 12 ay kalma imkanım olsa kalırım ama çalışmamız gerekiyor. Çalışmadığımız anlarda denizdeyiz. Şu an normal insanlar için sert bir rüzgar ama bizim için uygun bir rüzgar var. Şu an 20 knot civarında. Daha çok rüzgar olsa iyi olur. 4 saattir denizdeyim" dedi.

"KİLYOS, TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL SPOTLARINDAN BİR TANESİ"Sörfçülerden Hakan Ozan da şiddetli rüzgarda uçurtmasını kontrol ederek denizin ve rüzgarın keyfini çıkardı. Ozan, "Kitesurf yapılan yerlere 'spot' deniyor. Kilyos, Türkiye'nin en güzel spotlarından bir tanesi. Dışarıdan tehlikeli gibi görünse de çok kolay bir spor. Meteorolojiden beklediğimiz haber geldi. Rüzgar uyarısı yaptı. Umarım her zaman burada rüzgar olur.  Gün batımı ve gün doğumu arasında bu sporu yapıyoruz genelde" diye konuştu.

"EN GÜZELİ BURASI"

Sörf yapan turistlerden biri de " Mısır'da, İsrail'de kite yaptım. En güzeli burası. Kilyos'ta çok güzel bir rüzgar var" derken, sörfçü Banu Çongar, "Tam bu rüzgara uygun bir spor. Çok keyifli ve belirli bir seviyeye gelince çok rahat. İlk başlarda rüzgar nedeniyle karın ağrısı veya üşütme oluyor ama bir süre sonra vücut aşıyor" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası
Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası

Sarp Levendoğlu, Fırtına, Bayram, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilyos'ta kitesurf keyfi;  Mısır'da, İsrail'de yaptım. En güzeli burası - Son Dakika


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