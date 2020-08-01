KİLYOS'TA SAHİL GÜVENLİK'TEN DENETİM - Son Dakika

Müslim SARIYAR/Ömer HASAR/ SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kilyos sahilinde havadan karadan ve denizden denetim yaptı. Ekipler, denize yalnız giren çocukları uyardı. Öte yandan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptılar.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri kurban bayramının ikinci gününde İstanbul'da denize girmek isteyenlerin tercihleri arasında bulunan Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı. Denetime helikopter de katıldı. Çocukların denize tek girmemesi yolunda megafonla uyarı yapan ekipler, diğer taraftan da sahilde bulunanları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Sahil şeridinde devam eden denetimlerin bayram boyunca süreceği öğrenildi.