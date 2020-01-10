KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

6 saat önce

KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı.

KİLYOS'TA TANKERİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİLERİN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA, System.String[]

KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin kurtarıldıktan sonra yakınlarına sarıldığı da görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarılma anı

-Sarılmaları


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
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