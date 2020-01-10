Kilyos'ta tankerin çarptığı teknedekilerin kurtarılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Kilyos'ta tankerin çarptığı teknedekilerin kurtarılma anı güvenlik kamerasında
6 saat önce
KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:24 Kaynak: DHA
KİLYOS'ta tankerin çaptığı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarılması yardıma gelen geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin kurtarıldıktan sonra yakınlarına sarıldığı da görülüyor.
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