Kilyos'ta tcg alemdar gemisinin kayıp balıkçıyı arama görüntüleri 1 - Son Dakika

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Kilyos'ta tcg alemdar gemisinin kayıp balıkçıyı arama görüntüleri 1
15 dakika önce
KİLYOS'TA TCG ALEMDAR GEMİSİNİN KAYIP BALIKÇIYI ARAMA GÖRÜNTÜLERİ 1 (geminin içinden görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
KİLYOS'TA TCG ALEMDAR GEMİSİNİN KAYIP BALIKÇIYI ARAMA GÖRÜNTÜLERİ 1 (geminin içinden görüntü)
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