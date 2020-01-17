Kilyos'ta tcg alemdar gemisinin kayıp balıkçıyı arama görüntüleri 3 - Son Dakika

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Kilyos'ta tcg alemdar gemisinin kayıp balıkçıyı arama görüntüleri 3
6 saat önce
KİLYOS'TA TCG ALEMDAR GEMİSİNİN KAYIP BALIKÇIYI ARAMA GÖRÜNTÜLERİ 3 (geminin içinden görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
KİLYOS'TA TCG ALEMDAR GEMİSİNİN KAYIP BALIKÇIYI ARAMA GÖRÜNTÜLERİ 3 (geminin içinden görüntü)
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