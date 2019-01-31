Son Dakika Haberleri: Kilyos'ta Tır Bariyerlere Çarptı

Kilyos'ta Tır Bariyerlere Çarptı

54 dakika önce

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kilyos'ta Tır Bariyerlere Çarptı, System.String[]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Kilyos mevkisinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Ankara istikametine seyreden tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki bariyerlerin bir kısmı tıra saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda tıra saplanan bariyerleri parçalayarak çıkardı. Tır şoförü Engin Bat ise kazayı yara almadan atlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Selim, 3. Sayfa
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