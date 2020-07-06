KİLYOS'TA ÜCRETLİ PLAJ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- KİLYOS'ta denize girmek isteyenler ücretsiz plaj bulamıyor. Bir günlüğüne denize girmek isteyenler otopark, şezlong ve şemsiye için yaklaşık 150 lira ücret ödemek zorunda kalıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen İstanbullular Kilyos'a geliyor. Denize girmek için gelen vatandaşlar otopark ücretinden şezlong ve şemsiyeye kadar kullanacağı her şey için ücret ödemek zorunda kalıyor. DHA tarafından vatandaşların ücretli plaj tepkisinin gündeme getirilmesine rağmen bu uygulama halen devam ediyor. Fiyatlandırma ise işletmeden işletmeye farklılık gösteriyor. Hafta içi ortalama 40 ile 50 lira arasında olan plaj kullanımı, hafta sonu 80-100 lira arasında değişiyor.

20 LİRA OTOPARK ÜCRETİ

Ücretsiz plaj olmadığı için bir özel işletmeye ait plaja gelen Deniz Sarıkaş, şezlong ve şemsiye hizmeti almamasına rağmen ücret ödemek zorunda kaldığını belirterek, "20 lira araba için verdik. 25 lira da kişi başı ücret ödedik. 4 kişi geldik buraya her şeyimizi de kendimiz yanımızda getirdik. Halk plajı sonuçta ücret almaları lazım ama mecburen ücret ödedik. İstanbul'da ücretsiz gidilebilecek bir yer de yok. Olan yerler de kayalık girilmiyor. Her şeyi kendimiz getirmemize rağmen devletin kumuna denizine para ödüyoruz" dedi.

"BELEDİYENİN İŞLETTİĞİ YERLER DE ORTADA"

Bir başka ücretli plajda denize girmek için gelen Rabia Yılmaz da "Yanlış buluyorum bu uygulamayı. Sonuçta halk plajı ve bir tek İstanbul'da böyle. Girerken 100 lira para ödedik. Bir günlük keyif bize bu ücrete mal oldu. Bence değişmeli kesinlikle insanlar gelemiyor" diye konuştu

Özel işletmeler tarafından ücret alınmasını doğru bulmayan Mümin Güler, belediye tarafından işletilen plajların ise temizlik ve hijyen konusunda iyi olmadığını mecburen özel işletmelere geldiğini ifade ederek, "Girişte kişi başı 50 lira ücret ödedik. Halka açılması daha sağlıklı olur ama onun dezavantajları var. Belediyelerin işletmesi daha doğru ama belediyenin işlettiği yerler de ortada" dedi.