Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopterle de su üstü arama faaliyeti yürütülüyor.

Olay

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmalarda kayıp 3 balıkçıdan 2'sinin cesedine ulaşılmıştı.

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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