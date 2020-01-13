Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde, Kilyos'un Türkeli açıklarında kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına yeniden başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve helikopterleri denizde arama çalışmaları yaparken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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