Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece süresince bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile gün aydınlanana kadar su üstü aramasının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, 15 Ocak Çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ile su üstü araması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasıyla çalışmaların süreceği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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