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Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti - Son Dakika

Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti

07.08.2021 10:29

İstanbul Kilyos'ta, ailesiyle birlikte plaja giden Zuhal Fidan, "Bu plaja tesettürlüler alınmıyor" denilerek içeri alınmadığını öne sürdü. Plajın İşletme Müdürü Taner Demirer ise, "Pandemiden dolayı şu anda sınırlı sayıda şezlong olduğu için yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizin kapalı açık, kapalı, oralı buralı diye bir ayrımı söz konusu değil. Kapasite dolduktan sonra gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz" açıklamasını yaptı.

Mükremin Fidan ve Zuhal Fidan ile 3 çocuğu, 3 Ağustos'ta Kilyos'ta bulunan plaja girmek istediler. 34 yaşındaki Zuhal Fidan iddiasına göre, Bu plaja tesettürlüler alınmıyor denilerek görevliler tarafından içeri alınmadı. Fidan ailesi başka bir plaja geçti. Ardından aile kendilerini içeri almadıklarını iddia ettikleri plaj görevlilerini, zabıta ve CİMER'e şikayet etti.

KİLYOS'TA PLAJDA TESETTÜR TARTIŞMASI

"GERÇEKTEN ÇOK KIRICI BİR ŞEYDİ"

Plaja alınmadığı iddia edilen Zuhal Fidan, "Hayatımda ilk defa bir şeyle karşılaşıyorum. Gerçekten çok kırıcı bir şeydi. Çocuklarımın gözü önünde böyle bir durum yaşanması garip hissettirdi. Bu dönemde hala böyle bir şeyin yaşanmış olduğuna şahit olmak çok şaşırtıcı. Bizim haşema giyerek serinlemeye hakkımız yok mu? Mayo, bikiniyle denize giren hiçbir kardeşime 'sen neden böyle giyiyorsun' demiyorum. Ben haşemayla giriyorsam buna iğrenç bir gözle bakılmaması gerekiyor. Bu bir ırkçılık, nasıl siyahi birine ABD'de 'Restorana siyahiler giremez' diyorlarsa, sizce bunun bundan bir farkı var mı? diye konuştu.

KİLYOS'TA PLAJDA TESETTÜR TARTIŞMASI

"EŞİM KENDİNİ SUÇLU GİBİ HİSSETTİ"

Mükremin Fidan da "Eşim ve çocuklarımla birlikte Kilyos'a denize girmeyi arzu ettik. Oraya gittik, aracımızı park ettik. Biri yanımıza koşarak geldi 'Tesettürlüleri denize almıyoruz' dedi. Koşmasının sebebi de bizim görünmememizi bile istemedi. Ben şok oldum, eşim de çocuklar da çok kötü oldu. Eşim kendini suçlu gibi hissetti. Bizi gelip uyaran görevli annesinin de başörtülü olduğunu, bu kuraldan pek haz etmediğini, tesettürlü kişileri plaja almadıklarını söyledi. Bana bu kural garip geldi. Çünkü halka açık, ücrete mukabil girilen bir yere 'bunlar girebilir, şunlar giremez' denmesi benim anlayamadığım bir şey. 'Tesisimiz dolu denmiş' olsa biz de geri döner giderdik. Böyle bir yaklaşım bile yok, buna bile gerek görmüyorlar. Açık açık 'Tesettürlüleri biz bu plaja almıyoruz' diyorlar. İşletmeyi aradım 'Tesettürlüleri buraya almıyormuşsunuz Doğru mu bu' dedim, 'Evet doğru, tesettürlü insanları buraya almıyoruz' dedi. Biz bu işletmeyi elit kaliteli bir yer yapmaya çalışıyoruz derken, tesettürlüler elit olamıyor mu 'Buraya açık olanlar giremez' dese yine aynı şey, buna da tepki göstermek gerekir" ifadelerini kullandı.

KİLYOS'TA PLAJDA TESETTÜR TARTIŞMASI

"KAPASİTE DOLUNCA GELENLERİ GERİ ÇEVİRİYORUZ"

İddialarla ilgili konuşan plajın İşletme Müdürü Taner Demirer "Bu konunun tamamen yanlış anlaşıldığını söyleyebilirim. Biz plaj olarak tüm insanlara kapılarımız açık. Burada biz ayrım yapmıyoruz. Pandemiden dolayı şu anda sınırlı sayıda şezlong olduğu için, yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. İnsanlar şu anda plajlara akın ediyor. Gelen misafirlerimizin; kapalı açık, kapalı, oralı, buralı diye bir ayrımı söz konusu değil. Kapasite dolduktan sonra gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. 7-24 kameralarla izlenebilen bir dükkan. Şunu size gösterebilirim, içeride kapalı misafirler de var. Bunların görüntüleri de mevcut. Kimseye 'siz kapalısınız, sizi alamayız' gibi bir karar yok" şeklinde konuştu.

Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti
Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti
Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti
Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti
Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Haşema, Zabıta, Kilyos, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi açıklamasında salgını bahane etti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • ökkeş Kalem: Doğru olduguna inanmıyorum kurmacadan ibaret bence. Bazen bende şu şekilde düşünüyorum kapalı çarşaflı eli eldivenli sadece gözü kapalı olan bir bayan ne diye plajda gezer aceba :) güneş vitamini alıcam dese vücudu güneş görmüyor denizi izliycem dese izleyecek o kadar yer varken neden sahil :) herşeye ırkçılık deniyor ırkçılık nedir bir öğrenin birilerini karalamak için saçmalamayın bence komik oluyorsunuz :)?? Cevap Yaz 7 17 Yayından Kaldır
  • mustafa horoz: CHP liler sözde eşitlik derler buna insanların dini özgürlüklerine karşı saldırı açıkça bu ama ceza veren yok. Cevap Yaz 21 25 Yayından Kaldır
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