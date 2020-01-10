Kilyos'tan 7 km açıkta DHA muhabiri çalışmaları takip ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'tan 7 km açıkta DHA muhabiri çalışmaları takip ediyor - Son Dakika

Kilyos'tan 7 km açıkta DHA muhabiri çalışmaları takip ediyor

6 saat önce

KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kilyos'tan 7 km açıkta DHA muhabiri çalışmaları takip ediyor, System.String[]

İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA muhabir de tekne ile Kilyos'tan 7 kilometre açıkta çalışmaları takip ediyor.

Bu arada kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

" İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker gemisiyle Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı gemisinin çarpışmaları neticesinde meydana gelen kaza sonrasında başlatılan aramakurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından 1 Helikopter,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 2 Bot ile arama-kurtarma faaliyetlerine

devam edilmektedir"


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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