Kilyos Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinde Bir Tır Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı.
1 saat önce
IHAAW113908-ASA/31-01-2019- Kilyos Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
IHAAW113908-ASA/31-01-2019
- Kilyos Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikametinde bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 31.01.2019 11: 39: 08 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:45 Kaynak: İHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti
Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!