'Kim bu çizgi filmciler?' - Son Dakika

'Kim bu çizgi filmciler?'

08.05.2021 07:27
'Kim bu çizgi filmciler?', System.String[]

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) kültür-sanat etkinliklerine erişimi arttırmak amacıyla kurduğu Alt Kat şimdi de çizgi filmlerin büyülü dünyasının kapılarını aralıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) kültür-sanat etkinliklerine erişimi arttırmak amacıyla kurduğu Alt Kat şimdi de çizgi filmlerin büyülü dünyasının kapılarını aralıyor. Animasyon sanatçısı Eda Erdoğmuş'la birlikte hazırlanan 'Kim Bu Çizgi Filmciler?' serisinde animasyon (canlandırma) sanatının tarihinden tekniğine, önde gelen isimlerinden genç yeteneklere pek çok konu ele alınacak. Üstelik Türk işaret dili seçeneği de olacak. 2019'dan bu yana İKSV Çocuk Kitapları'nın animasyon filmlerini hazırlayan Eda Erdoğmuş projenin amacını şöyle anlatıyor:

" Türkiye'de birçok yetenekli illüstratör ve çizgi film tasarımcı var ama herkese açık bir kaynak yok. Bu alanda eksiği, herkese ve her yaşa hitap edebilecek bir video serisiyle doldurmak istedik. Aslında çocukluğumuzdan beri hepimizin merak ettiği bir konu çizgi filmlerin nasıl yapıldığı... Animasyonların büyülü dünyasını ve arka planını daha fazla tanımak isteyenlerin ve ileride bu alanı meslek edinmeyi düşünen genç arkadaşlarımızın da ilgisini çekebileceğini düşündük."

Çizime ilgili herkesin temel düzeyde hareketlendirme yapabileceğini söyleyen Eda Erdoğmuş "Bu seri bir başlangıç olabilir. Animasyonun temel ilkeleriyle ilgili içerikleri, kullanılan programları araştırarak devam edilebilir. Ücretsiz kaynaklar bol, çizgi film yapabilmek için tek ihtiyacımız olan şey sabır" diyor.

Eda Erdoğmuş'un çizgi portresi

HANGİ BÖLÜMDE KİM VAR?

İlk bölümü 30 Nisan'da yayımlanan 6 bölümlük seriye ait videolar her perşembe İKSV YouTube kanalında izlenebilir.

1. Animasyonun hikayesi:  İlk bölümde animatör ve illüstratör Tuğçe Audoire var.

2. Hikaye anlatımı/Storyboard: 20 yılı aşkın süredir sektörde çalışan çizer Murat Başol anlatacak.

3. Karakter tasarım/ Konsept sanat: Uluslararası çalışmalarıyla bilinen animasyon sanatçısı ve illüstratör Mustafa Gündem konuk olacak.

4. İki boyutlu animasyon: Animasyon sanatçısı Oğuzhan Gündüz'le animasyonun üretim süreçleri hem ekip çalışması hem de bireysel üretim açısından ele alınacak.

5. Üç boyutlu animasyon: Cenk Köksal, iki boyutlu bir 'karton karakter'in içine hava üflenerek üç boyutlu hale gelmesini anlatacak.

6. The Cartoon Mill (Çizgi film değirmeni): 2016'da Kaş'ta çizgi film okulu The Cartoon Mill'i kuran Fatih Küçük'le yaptığı çalışmalar konuşulacak. Genç çizgi filmcilerin işleri de izlenebilecek.

'Kim bu çizgi filmciler?'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Animasyon, Türk, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Kim bu çizgi filmciler?' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı         
02:53
WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçti! 15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinmeyecek WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçti! 15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinmeyecek         
00:14
AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı         
22:25
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 205 yaralı         
21:03
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 07:48:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kim bu çizgi filmciler?' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement