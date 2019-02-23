Son Dakika Haberleri: Kim Daha Çok Kilo Alacak? - Şişmanlatan Kapışma

Kim Daha Çok Kilo Alacak? - Şişmanlatan Kapışma

1 saat önce

Bu videoda arkadaşlarımız 400 TL bütçe ile yemek sipariş ediyorlar.

Bu videoda arkadaşlarımız 400 TL bütçe ile yemek sipariş ediyorlar. Yemek öncesinde ve sonrasında tartılıyorlar. En çok kilo alan takım kapışmayı kazanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:18 Kaynak: Youtube

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