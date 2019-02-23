Kim Daha Çok Kilo Alacak? - Şişmanlatan Kapışma

Bu videoda arkadaşlarımız 400 TL bütçe ile yemek sipariş ediyorlar.

Bu videoda arkadaşlarımız 400 TL bütçe ile yemek sipariş ediyorlar. Yemek öncesinde ve sonrasında tartılıyorlar. En çok kilo alan takım kapışmayı kazanıyor.

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