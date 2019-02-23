Kim Daha Çok Kilo Alacak? - Şişmanlatan Kapışma
1 saat önce
Bu videoda arkadaşlarımız 400 TL bütçe ile yemek sipariş ediyorlar.
Bu videoda arkadaşlarımız 400 TL bütçe ile yemek sipariş ediyorlar. Yemek öncesinde ve sonrasında tartılıyorlar. En çok kilo alan takım kapışmayı kazanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:18 Kaynak: Youtube
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