Son Dakika Haberleri: Kim Daha Vıp? Volkswagen Caravelle Vs Ford Tourneo Custom

Kim Daha Vıp? Volkswagen Caravelle Vs Ford Tourneo Custom

44 dakika önce

CAMEDYA – Ticaretin güçlü iki ismini yan yana getirdik. Bu kez amaç VIP olmak. Peki kim daha VIP? Ticari araçlar tasarım konusunda fazla iddialı değillerdi. Ancak son dönemde VIP taşımacılık ortaya çıktığından beri araçlar tasarım anlamında da iddialı hale geldi. Tasarımda neler var? Volkswagen Caravelle ve Transit Custom tasarım anlamında iddialı olan modeller arasında. Transit...The post Kim daha VIP? Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom appeared first on Carmedya.

Kim Daha Vıp? Volkswagen Caravelle Vs Ford Tourneo Custom, System.String[]
CAMEDYA - Ticaretin güçlü iki ismini yan yana getirdik. Bu kez amaç VIP olmak. Peki kim daha VIP?



Ticari araçlar tasarım konusunda fazla iddialı değillerdi. Ancak son dönemde VIP taşımacılık ortaya çıktığından beri araçlar tasarım anlamında da iddialı hale geldi.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom


Tasarımda neler var?

Volkswagen Caravelle ve Transit Custom tasarım anlamında iddialı olan modeller arasında. Transit Custom'da far çerçevesini saran LED aydınlatma oldukça dikkat çekiyor. Ancak Carravel'de ki nokta ve çizgi şeklinde far grubuna dağılan LED aydınlatmalar aracı fazlasıyla agresif göstermiş. Arka bölümde yukarıya açılabilir bagaj kapaklarına yer verilmiş. Bagaj kapağının ağırlıkları karşılaştırıldığında Toruneo Custom tarafında biraz daha fazla ağır bir bagaj kapağına rastlıyoruz. Arka bagaj alanlarına baktığımızda iki modelde de 8+1 oturma düzeneğine yer verilmiş. Ancak Ford Tourneo Custom'da önde yolcu tarafında 2 koltuk arkada ise karşılıklı 3'lü koltuklar yer alıyor. Caravelle tarafında ise, yolcu bölümünde tek koltuk ve arkaya doğru 2+2+3 şeklinde oturma düzeneği sunuluyor. Her tarz oturma düzeninin artısı ve eksisi var. Ancak bu oturma düzenlerini her iki modelde de değiştirme şansınız var. Bagaj alanı olarak incelersek eğer tüm koltuklar söküldüğünde Caravell'de 6700 litre, Tourneo Custom'da 5950 litrelik alan sunulmuş. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Toruneo Custom kısa şasili, Caravelle ise uzun şasili versiyonla test konuğumuz oldu.

Kokpitler nasıl?

İçeriye geçtiğimizde Ford Tourneo Custom tarafında, markanın
diğer modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Direksiyon,
gösterge paneli ve orta ekran birebir neredeyse aynı. Malzeme kalitesi
konusunda model başarılı. Bolca yumuşak malzemeyi kokpitte görmek sevindirici
bir durum. Eşya gözü konusunda ise model ön konsolun üstünde iki göze yer
vermiş. Bunların yanında sağda ve solda bolca bardaklık var. Ek olarak kapı
içleri de oldukça cömert. Ortadaki ekran kullanım konusunda başarılı. Birçok
multimedya işlemini bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Volkswagen Caravelle'de
markanın diğer modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor.
Transit Custom'a göre değerlendirdiğimizde bolca eşya gözü ile Caravelle ön
plana çıkıyor. Kokpitin üstünde tek bir alan sunulmuş. Ancak vitesin yanında
geniş bir göz, altında bardaklık ve daha da altında bir alan daha sunulmuş.
Tourneo Custom'da ki gibi kapı içlerinde de bolca alan sunulmuş. Ortadaki
ekranın kullanımı oldukça kolay. Modeldeki en büyük avantaj ise arka bölümün
havalandırmasının sürücü tarafından ön bölümden yapılabiliyor. Tourneo Custom'da
ise bu ayar arka yolcu bölmesindeki tavana konumlandırılan kumanda paneliyle
yapılabiliyor.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom


Eşya gözü konusunda her iki model de cömert.

Arka bölüme geçtiğimizde Ford Tourneo Custom'da ki yerleşim
VIP pozisyona uygun olarak yapılmış. Ayaklarınızın dibinde bardak
koyabileceğiniz alanlar sunulmuş. Ayrıca dört adet USB şarj girişide burada
sunulmuş. Caravelle tarafında ise daha çok taşımacılığa yönelik koltuk
sıralaması kullanılmış. Burada en büyük fark Transit Custom'a göre, daha geniş
camlar sayesinde ferah bir atmosfer iç mekanda hakim oluyor.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom


Hangi motorlar ile geliyorlar?

Modellerdeki motorları incelersek sırasıyla Volkswagen
Caravell'de 2.0 litrelik TDI motor yer alıyor. Bu motor 2.4 HP güç ve 450 Nm
tork değerine sahip. 7 ileri DSG şanzıman ile kombine edilen motor 0-100
hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 203 km/s. DSG
şanzıman ara hızlanma ve vites geçişlerinde modele fazlasıyla avantaj sağlıyor.
Bunun yanında 204 Hp güç ve 450 Nm tork özellikle performans konusunda elinizi
bir hayli avantajlı kılmış. Fabrika verilerine göre tüketim değeri ise 7 litre
olarak belirtilmiş. Biz testimiz sırasında 9.5 litrelik tüketime imza attık.
Ford Tourneo Custom'da ise yeni 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor kullanılıyor.
Önceki 2.2 litrelik motora göre hem verim hem de CO2 salınımı konusunda
iyileştirilen bu motor, 170 HP güç ve 405 Nm tork değerine sahip. Bu ünite 6
ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Performans konusunda aradaki
34 HP'lik fark hissediliyor. Ayrıca 6 ileri tam otomatik şanzıman özellikle ara
hızlanmalarda gücü fazlasıyla törpülüyor. Ancak dayanıklılık konusunda tam
otomatik şanzımanın avantajının olduğunu da belirtmem gerek. Modelin fabrika
tüketim verisi 7 litre. Biz testimiz sırasında 10.5 litrelik bir tüketim elde
ettik.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom


Tam otomatik şanzıman dayanıklılığı ile, çift kavrama şanzıman ise daha hızlı vites geçişleriyle ön planda.

Yol tutuş konusunda iki modelde benzer performans sunuyor.
Zaten segmentleri gereği iki modelin de yol tutuş konusunda herhangi bir
iddiası yok. Ancak yalıtım konusuna geldiğimizde Caravelle tarafının daha iyi
olduğunu belirtmek gerek. Özellikle asfalt ve rüzgar sesi konusunda Caravelle,
rakibine göre daha iyi durumda. Konfor konusunda ise yine benzer seviyelerde
bir performans görüyoruz. Tourneo Custom'da sunulan havalı arka süspansiyonları
ekstra donanımla geliyor ancak konfora katkısı fazlasıyla büyük.

Karar

VIP denince birbirine bakan arka koltuklar, konforlu bir
sürüş ve benzeri bir çok ayrıntı ortaya çıkıyor. Burada her iki modelde aynı
oturma düzeneğini size sunuyor. Tercih yine müşteri tarafında kalıyor. Ford
Toruneo Custom 195.660 TL, Caravelle ise 244.133 TL'den satışa sunuluyor. Uzun
şasili Toruneo Custom alırsanız eğer, donanımlarla birlikte 200 Bin TL'ye biraz
yaklaşıyorsunuz. Konforlu bir yapı arıyorsanız Caravelle sizi tatmin edecektir.
Ancak ticarette rakamlar sizin için önemliyse Tourneo Custom size cazip
gelecektir.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:08 

HP, Volkswagen, Ford, Otomobil
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