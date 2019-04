Kim Daha Vıp? Volkswagen Caravelle Vs Ford Tourneo Custom

Ticari araçlar tasarım konusunda fazla iddialı değillerdi. Ancak son dönemde VIP taşımacılık ortaya çıktığından beri araçlar tasarım anlamında da iddialı hale geldi.



Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom



Tasarımda neler var?



Volkswagen Caravelle ve Transit Custom tasarım anlamında iddialı olan modeller arasında. Transit Custom'da far çerçevesini saran LED aydınlatma oldukça dikkat çekiyor. Ancak Carravel'de ki nokta ve çizgi şeklinde far grubuna dağılan LED aydınlatmalar aracı fazlasıyla agresif göstermiş. Arka bölümde yukarıya açılabilir bagaj kapaklarına yer verilmiş. Bagaj kapağının ağırlıkları karşılaştırıldığında Toruneo Custom tarafında biraz daha fazla ağır bir bagaj kapağına rastlıyoruz. Arka bagaj alanlarına baktığımızda iki modelde de 8+1 oturma düzeneğine yer verilmiş. Ancak Ford Tourneo Custom'da önde yolcu tarafında 2 koltuk arkada ise karşılıklı 3'lü koltuklar yer alıyor. Caravelle tarafında ise, yolcu bölümünde tek koltuk ve arkaya doğru 2+2+3 şeklinde oturma düzeneği sunuluyor. Her tarz oturma düzeninin artısı ve eksisi var. Ancak bu oturma düzenlerini her iki modelde de değiştirme şansınız var. Bagaj alanı olarak incelersek eğer tüm koltuklar söküldüğünde Caravell'de 6700 litre, Tourneo Custom'da 5950 litrelik alan sunulmuş. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Toruneo Custom kısa şasili, Caravelle ise uzun şasili versiyonla test konuğumuz oldu.



Kokpitler nasıl?



İçeriye geçtiğimizde Ford Tourneo Custom tarafında, markanın

diğer modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Direksiyon,

gösterge paneli ve orta ekran birebir neredeyse aynı. Malzeme kalitesi

konusunda model başarılı. Bolca yumuşak malzemeyi kokpitte görmek sevindirici

bir durum. Eşya gözü konusunda ise model ön konsolun üstünde iki göze yer

vermiş. Bunların yanında sağda ve solda bolca bardaklık var. Ek olarak kapı

içleri de oldukça cömert. Ortadaki ekran kullanım konusunda başarılı. Birçok

multimedya işlemini bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Volkswagen Caravelle'de

markanın diğer modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor.

Transit Custom'a göre değerlendirdiğimizde bolca eşya gözü ile Caravelle ön

plana çıkıyor. Kokpitin üstünde tek bir alan sunulmuş. Ancak vitesin yanında

geniş bir göz, altında bardaklık ve daha da altında bir alan daha sunulmuş.

Tourneo Custom'da ki gibi kapı içlerinde de bolca alan sunulmuş. Ortadaki

ekranın kullanımı oldukça kolay. Modeldeki en büyük avantaj ise arka bölümün

havalandırmasının sürücü tarafından ön bölümden yapılabiliyor. Tourneo Custom'da

ise bu ayar arka yolcu bölmesindeki tavana konumlandırılan kumanda paneliyle

yapılabiliyor.



Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom



Eşya gözü konusunda her iki model de cömert.



Arka bölüme geçtiğimizde Ford Tourneo Custom'da ki yerleşim

VIP pozisyona uygun olarak yapılmış. Ayaklarınızın dibinde bardak

koyabileceğiniz alanlar sunulmuş. Ayrıca dört adet USB şarj girişide burada

sunulmuş. Caravelle tarafında ise daha çok taşımacılığa yönelik koltuk

sıralaması kullanılmış. Burada en büyük fark Transit Custom'a göre, daha geniş

camlar sayesinde ferah bir atmosfer iç mekanda hakim oluyor.



Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom



Hangi motorlar ile geliyorlar?



Modellerdeki motorları incelersek sırasıyla Volkswagen

Caravell'de 2.0 litrelik TDI motor yer alıyor. Bu motor 2.4 HP güç ve 450 Nm

tork değerine sahip. 7 ileri DSG şanzıman ile kombine edilen motor 0-100

hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 203 km/s. DSG

şanzıman ara hızlanma ve vites geçişlerinde modele fazlasıyla avantaj sağlıyor.

Bunun yanında 204 Hp güç ve 450 Nm tork özellikle performans konusunda elinizi

bir hayli avantajlı kılmış. Fabrika verilerine göre tüketim değeri ise 7 litre

olarak belirtilmiş. Biz testimiz sırasında 9.5 litrelik tüketime imza attık.

Ford Tourneo Custom'da ise yeni 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor kullanılıyor.

Önceki 2.2 litrelik motora göre hem verim hem de CO2 salınımı konusunda

iyileştirilen bu motor, 170 HP güç ve 405 Nm tork değerine sahip. Bu ünite 6

ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Performans konusunda aradaki

34 HP'lik fark hissediliyor. Ayrıca 6 ileri tam otomatik şanzıman özellikle ara

hızlanmalarda gücü fazlasıyla törpülüyor. Ancak dayanıklılık konusunda tam

otomatik şanzımanın avantajının olduğunu da belirtmem gerek. Modelin fabrika

tüketim verisi 7 litre. Biz testimiz sırasında 10.5 litrelik bir tüketim elde

ettik.



Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom



Tam otomatik şanzıman dayanıklılığı ile, çift kavrama şanzıman ise daha hızlı vites geçişleriyle ön planda.



Yol tutuş konusunda iki modelde benzer performans sunuyor.

Zaten segmentleri gereği iki modelin de yol tutuş konusunda herhangi bir

iddiası yok. Ancak yalıtım konusuna geldiğimizde Caravelle tarafının daha iyi

olduğunu belirtmek gerek. Özellikle asfalt ve rüzgar sesi konusunda Caravelle,

rakibine göre daha iyi durumda. Konfor konusunda ise yine benzer seviyelerde

bir performans görüyoruz. Tourneo Custom'da sunulan havalı arka süspansiyonları

ekstra donanımla geliyor ancak konfora katkısı fazlasıyla büyük.



Karar



VIP denince birbirine bakan arka koltuklar, konforlu bir

sürüş ve benzeri bir çok ayrıntı ortaya çıkıyor. Burada her iki modelde aynı

oturma düzeneğini size sunuyor. Tercih yine müşteri tarafında kalıyor. Ford

Toruneo Custom 195.660 TL, Caravelle ise 244.133 TL'den satışa sunuluyor. Uzun

şasili Toruneo Custom alırsanız eğer, donanımlarla birlikte 200 Bin TL'ye biraz

yaklaşıyorsunuz. Konforlu bir yapı arıyorsanız Caravelle sizi tatmin edecektir.

Ancak ticarette rakamlar sizin için önemliyse Tourneo Custom size cazip

gelecektir.



