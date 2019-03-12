Kim Dedi Size Bol Keseden Vaatlerde Bulunun Diye"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, mevcut büyükşehir belediye başkanının söz verdiği projelerin birçoğunu hayata geçirmediğini ileri sürerek yapılmamış projelerin de hayata geçmiş gibi vatandaşa anlatıldığını iddia etti.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, mevcut büyükşehir belediye başkanının söz verdiği projelerin birçoğunu hayata geçirmediğini ileri sürerek yapılmamış projelerin de hayata geçmiş gibi vatandaşa anlatıldığını iddia etti.



Mustafa Savaş'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun söz verip de tutmadığı halde bütün projelerini yapmış gibi açıkladığı savunuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, "Asıl tiyatro burada. Rol yapmaya bayılıyorlar. Kim dedi size bu kadar bol keseden vaatlerde bulunun diye. Tutamayacakları sözü niye veriyorlar ? Vatandaş bunları sorguladığı zaman da kızıyorlar. Şimdi buradan hem CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanına hem de basın mensuplarımıza bir çağrıda bulunuyorum. 2009 proje vaatlerini ve 2014 proje kitapçığını alsın eline, geçsin bütün basın mensuplarının karşısına. Ne vaat etmiş, bu vaatlerini ne zaman ve nerede hayata geçirmiş bunları anlatsın." ifadelerini kullandı.



Çerçioğlu'nun bu projeler için "Ben hepsini yaptım, yapamadığım proje yok" şeklinde konuşmalar yaptığını aktaran Savaş, şunları kaydetti:



" Bugün olmuş hala proje açıklıyor. Ben de buradan söz veriyorum. Yaptıysa açıkladığı bütün projeleri, ben de kendisine açıkça teşekkür ederim. Farkındayım benimle basın mensupları önünde bu konuları tartışmaya cesaret edemiyor, o zaman basın mensuplarının karşısına kendisi geçsin. Sorulacak sorular da belli çünkü 2009'da ve 2014'te vaatte bulunduğu proje kitapçıkları da belli. Herkese her yerde dağıttılar bunları. İstediği gibi hazırlansın sorulara. Buradan bütün basın mensuplarına da özellikle rica ediyorum. Eğer basın mensuplarının arşivinde yoksa bu proje kitapçığı, onlara da birer kopyasını gönderelim ve Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının hangi projeleri hayata geçmiş hangisi hayata geçmemiş bunu görsünler. Bunu bütün Aydın görsün. Efelik korkuyla olmaz yürek ister. Yürekleri neye ne kadar yetiyor bütün Aydın, bütün ülke bunu açıkça görsün. Hodri meydan."

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