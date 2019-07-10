Son Dakika Haberleri: Kim Demiş İnternet Genç İşi Diye, 4 Kat Daha Fazla Kullandılar!
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Kim Demiş İnternet Genç İşi Diye, 4 Kat Daha Fazla Kullandılar!

1 saat önce

Yaşlılarda İnternet Kullanımı 4 kat Arttı Kim demiş internet gençlerin işi diye, Yaşlılarda İnternet Kullanımı 4 kat arttı.

Kim Demiş İnternet Genç İşi Diye, 4 Kat Daha Fazla Kullandılar!, System.String[]
Torun, Teknoloji
Yaşlılarda İnternet Kullanımı 4 kat Arttı


Kim demiş internet gençlerin işi diye, Yaşlılarda İnternet Kullanımı 4 kat arttı.

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral;

"Akıllı telefonlar ve torun desteğiyle teknoloji öğrenen 65 yaş üstü erkek ve kadınların sayısının artması, online alışverişe de olumlu yansıdı." "4 yıl önce üyelerimiz arasında 65 yaş üstünün oranı sıfıra yakındı. Bugün ise yüzde 10'unu bu kesim oluşturuyor."

İnternet kullanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının son 5 yılda 4 kat artması, online alışverişe olumlu yansıdı.

TÜİK'in Han ehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, 65 yaş üstü nüfusta 2013 sonunda yüzde 4,2 olan internet kullanım oranı, 2018 yılı sonunda yüzde 17'ye yükseldi.

65 yaş üstü erkeklerde internet kullanımı 2013 sonunda yüzde 7,5 iken 2018 sonunda yüzde 23 oldu. Asıl patlamanın yaşandığı 65 yaş üstü kadınlarda 2013 sonunda yüzde 1,5 olan internet kullanımı ise son 5 yılda 8 kat artarak yüzde 11,9'a kadar çıktı.

Akıllı Telefon ve Torun Etkisi


500'ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 65 yaş üstü kesimin internetle tanışmasında akıllı telefon ve torunların büyük etkisi olduğunu bildirdi.

TUİK'in söz konusu araştırmasına göre, Türkiye'de hemen her evde en az bir akıllı telefon bulunduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:

"Akıllı telefonlar, 65 yaş üstü için teknolojiyle tanışma fırsatı sağladı. Önce görüntülü konuşma, mesajlaşma ile başlayan bu etkileşim daha sonra torunların da desteğiyle ilerledi.

Torunlarından teknolojiyi öğrenen dede ve nineler, sosyal medyayı ve e-ticareti keşfetti."

Müşterilerin yüzde 10'u 65 yaş üstü


Avantajix.com datalarında da bu etkinin görülebildiğinin altını çizen Kayral, "4 yıl önce üyelerimiz arasında 65 yaş üstünün oranı sıfıra yakındı. Bugün ise üyelerimizin yüzde 10'unu bu kesim oluşturuyor" dedi.

65 yaş üstü grubundakilerin, eskiden ihtiyacı olan bir ürünün en ucuzunu bulabilmek için çarşı pazar gezdiklerini anlatan Kayral, şöyle devam etti:

"5-10 litrelik su bidonlarını, koca koca karpuzu, kavunu, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı pazardan, marketten alarak kan ter içinde eve taşırlardı. Şimdi ise bu ürünleri internetten satın alarak kapısına kadar getirtiyorlar. Online alışverişin rahatlığı ve konforu yaşlı insanlara çekici geliyor."

Fiyat karşılaştırma sitelerinin en aktif kullanıcıları haline geldiler. Evlerinden çıkmadan, ekran başında istedikleri ürünün en ucuzunu buluyor ve satın alıyorlar. Online alışverişin yeni trendlerini hemen keşfediyorlar. Online alışverişlerini fırsat siteleri ve Avantajix.com gibi sadece bir fazla tıkla hiç hesapta olmayan nakit para kazandıran siteler üzerinden yaparak aile bütçelerine ekstra katkı sağlıyorlar."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 03:46 Kaynak: Teknotalk.com
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