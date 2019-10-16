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Kim'den dünyaya dağın zirvesinde mesaj

1 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla Baekdu Dağı'nın zirvesine çıktı.

Kim'den dünyaya dağın zirvesinde mesaj, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla Baekdu Dağı'nın zirvesine çıktı. Kim'in dağın zirvesinde verdiği pozların büyük bir operasyonun işareti olduğuna dikkat çekildi.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla Baekdu Dağı'nın karlı zirvesine çıktı. Fotoğrafları yayımlayan Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim'in pozlarının büyük bir operasyonu vurguladığını belirtti. Ayrıca Kim'in Baekdu Dağı'nın zirvesinde at üzerindeki yürüyüşünün, Kore devrimi tarihinde büyük önem taşıyan bir operasyonun olacağına işaret ettiği belirtildi. Operasyona ilişkin ayrıntı verilmezken, uzmanlar nükleer silah ve balistik füze denemeleri nedeniyle uluslararası toplumun baskısı altında olan Kuzey Kore'nin bu konuda bir karar olacağını belirtiyor. Kaliforniya'daki Uluslararası Middlebury Enstitüsü'nden Kuzey Kore uzmanı Joshua Pollack, "Bu bir meydan okumadır" ifadelerini kullanarak ziyaretin 2020 Kuzey Kore politikasından gelebilecek yeni adımlara işaret etti.


Kim, 2017 sonunda Kuzey Kore'nin en büyük kıtalararası balistik füze denemesinden birkaç gün sonra yine bu dağa çıkarak Güney Kore'yle diyaloğun kapısını açtığı önemli bir yeni yıl konuşması gerçekleştirmişti. - PYONGYANG

Kuzey Kore, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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Dünya Barış Pınarı'na kilitlenmişken Kim Jong-un beyaz atıyla poz verdi
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