Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları - Son Dakika

Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları

Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal\'de süpr minili tatil pozları
Son Güncelleme: 27.08.2023 16:08

2 kez doğum yaptıktan sonra setlere geri dönme kararı alan Sinem Kobal, güzelliği ve fit görüntüsüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak süper minisiyle poz veren Kobal'a beğeni yağdı.

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı. Doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönen 35 yaşındaki Kobal, süper minisiyle poz verdi.

TATİLDEN POZLAR

Evlendikten sonra uzun bir süre setlere ara vererek vaktini kızlarına ayıran Sinem Kobal, setlere geri dönmek için hazırlık yapıyor. Gelen projeleri değerlendirmeye başlayan oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Oyuncu son olarak tatilden karelerini paylaştı.

GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Süper minisiyle bar önünde poz veren güzel oyuncu şekilden şekle girdi. Doğumların ardından kısa sürede eski formuna dönen güzel oyuncu, güzelliğiyle takipçilerin tam not aldı. Güzel ismin paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

İşte Sinem Kobal'ın o pozları;

Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları
Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları
Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları
Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları
Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Kadın

Sinem Kobal, Kadın, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Kadın Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları - Son Dakika
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