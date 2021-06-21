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Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı

21.06.2021 12:03
Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı, System.String[]

'Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi (47), sevgilisi Dinç Aydoğdu (27) ve oğlu Aslan Leon ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu, görenleri kendine hayran bıraktı. İşte o kareler...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sudan çıkıp duş alan Hande Ataizi'nin, Dinç Aydoğdu ile ayrı ayrı yerlerde uzun süre oturması da dikkat çekti.

Akşam saatlerine yakın Leon bakıcısıyla odasının yolunu tutarken Ataizi, arkadaşlarıyla sohbetine devam etti.

Leon'un arkasından Aydoğdu'da plaj çantasını alıp odasının yolunu tutarken güzel oyuncu, yarım saat sonra sevgilisinin ardından plajdan ayrıldı.

Ataizi'nin korumayı başardığı düzgün fiziği, görenlerin takdirini topladı.

47 yaşındaki Hande Ataizi, fit formunu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor. İşte ünlü oyuncunun formda kalmasının sırları...

1) Haftanın 6 günü, 2'şer saat çalışıyor.

2) Yürüyor, koşuyor, ağırlık kaldırıyor, pilates ve yoga yapıyor.

3) Un, tuz, şekerden uzak duruyor.

4) Meyve-sebzeleri mevsiminde tüketiyor.

5) Protein ağırlıklı besleniyor.

6) Günde iki öğünü tercih ediyor, 20.00'den sonra hiçbir şey yemiyor.

Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı
Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı
Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı
Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı
Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı

Hande Ataizi, Sudan, Leon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kim der 47 yaşında diye! Fiziğiyle sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


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