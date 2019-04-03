Son Dakika Haberleri: Kim Gelirse Gelsin, Herkesi Yenecek Güçteyiz"

Kim Gelirse Gelsin, Herkesi Yenecek Güçteyiz"

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta hangi takım karşılarına çıkarsa çıksın yenecek güçte olduklarını söyledi.

Kim Gelirse Gelsin, Herkesi Yenecek Güçteyiz
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta hangi takım karşılarına çıkarsa çıksın yenecek güçte olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertli basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Nicola Melli, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, QNB Finansbank'ın Suadiye'deki şubesinde Fenerbahçeli taraftarlarla imza gününde buluştu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu, sezonun en önemli yerine geldiklerini belirterek, "Play-off'lar başlayacak. Normal sezonun son maçını da yarın kendi evimizde Maccabi'yle oynayacağız. Her ne kadar puan durumunda değişiklik olmayacaksa da evimizdeki normal sezonun son maçını kazanmak istiyoruz. Şenlik havasında güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarımızı maça çağırıyorum. Güzel bir ortam olmasını diliyorum son maçta." diye konuştu.

Geride kalan 4 sezonda play-off'larda Maccabi, Real Madrid, Panathinaikos ve Baskonia gibi güçlü takımları rahat elediklerini hatırlatan Melih, "Gerçekten play-off'a kalacak son takımlar kim olacak bilmiyoruz, çok karışık puan durumu. Bizim kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz. Hayırlısı hangisiyse o gelsin." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyuncular Joffrey Lauvergne, Kostas Sloukas ve Jan Vesely'nin durumlarının iyi olduğunu aktaran Melih, "Çok iyi oynuyoruz. Eksiklerimiz de vardı ama şu an 3 arkadaşımız da iyi durumda. Onlar da play-off'larda aramızda olacaktır. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. Play-off'tan önce ligde oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz. Allah play-off öncesi bize sakatlık yaşatmasın. En sağlıklı bir şekilde tüm takım olarak play-off'lara hazır olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:56 Kaynak: AA

Beko, Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu, Spor
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