Almanya
'da yaşayan hafif ağır sıklet dünya şampiyonu ve "Demir Yumruk" lakaplı Türk boksör Şükrü Altay
, 5 Mayıs
'ta yapacağı unvan maçı öncesinde geldiği Denizli
'de Pamukkale
'yi gezip, Karahayıt
'daki termal suyun keyfini yaşadı. Boksör Şükrü Altay, "Her zaman Türk halkı için ringe çıkıyorum. Kim gelirse nakavt edip, Türk bayrağını ringlerde dalgalandıracağım" dedi.
Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa
ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 5 Mayıs'ta yapacağı unvan maçı öncesinde Pamukkale'de moral depoladı. Almanya'nın Kempten kentinde yaşayan ve profesyonel kariyerinde çıktığı 10 maçı da nakavtla alan 34 yaşındaki Altay, geldiği Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki travertenleri gezdi.
Karahayıt'ta termal suyun keyfini yaşayan Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin
'deki yakınlarını görmek için Türkiye
'ye geldiğini, bu arada çok merak ettiği Pamukkale'ye de ziyarette bulunduğunu aktardı.Mayıs ayında ünvan maçına çıkacak
Altay, 17 yıldır uğraştığı boks sporunda 10 profesyonel maçını da nakavtla kazandığını, ringlere Türk bayraklarıyla çıktığını anlattı. Almanya'nın Heilbronn kentinde 5 Mayıs'ta düzenlenece Dünya Boks Konseyi (WBC) organizasyonunda unvan maçına çıkacağını aktaran Altay, kazanması durumunda altın kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hediye etmek istediğini dile getirdi. Pamukkale'de moral depoladığını ifade eden Altay, "Kemerimi korumak için aralıksız çalışmalara devam ediyorum. Önemli bir müsabakaya çıkacağım. Bu maça iyi bir tempoda hazırlanıyorum. Dünyadaki önemli boks maçlarından birisi olacak benim için. Hedefim daha büyük yerlere varmak. Her zaman Türk halkı için ringe çıkıyorum. Kim gelirse nakavt edip, Türk bayrağını ringlerde dalgalandıracağım. Türk bayrağıyla içeri girmek ve ringde İstiklal Marşı okutmak gurur verici bir duygu. Allah'ın izniyle ringe çıkarım ve rakiplerimi deviririm. Ringe çıkmadan önce namaz kılar, dua ederim. Oğlumu öperim. En önemlisi de milletimin arkamda olduğunu hissederim." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a verdiği destekle Almanya'da gündem olan Şükrü Altay, ringlere de Erdoğan'ın seslendirdiği şiirler ve Türk bayraklarıyla çıkıyor. Altay, Mayıs 2018'de kazandığı Almanya Altın Kemeri'ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a Bosna-Hersek ziyareti sırasında hediye etmişti.