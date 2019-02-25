Son Dakika Haberleri: Kim'in Taklitçisi Vietnam'dan Sınır Dışı Edildi

Kim'in Taklitçisi Vietnam'dan Sınır Dışı Edildi

57 dakika önce

Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak zirveden önce Kim'i taklit eden Hong Konglu Howard X'i sınır dışı etti.

Kim'in Taklitçisi Vietnam'dan Sınır Dışı Edildi, System.String[]
Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak zirveden önce Kim'i taklit eden Hong Konglu Howard X'i sınır dışı etti.

BBC'nin haberinde, geçen hafta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump'ın taklitçisi Russell White ile sahte bir zirve sahneleyen Howard X'in sınır dışı edildiği bildirildi.

Howard X, zirve parodisinin ardından Russell White ile Vietnam polisi tarafından sorgulanmıştı. Hong Konglu taklitçi, Vietnamlı göçmenlik yetkililerinin, vizesinin "geçerli olmadığını" söylediğini aktarmıştı.

Hong Konglu Howard X, Vietnamlı 3 kişiyle havaalanına gitmek üzere minibüse binerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asıl neden Kim Jong-un'a benzeyen bir yüzümün olması. Gerçek suç bu." ifadelerini kullandı.

Howard X, Kuzey Kore liderinin "mizah anlayışının olmamasının" sınır dışı edilmesine neden olduğuna inandığı söyledi.

Trump ile Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Liderler, 27- 28 Şubat'ta Vietnam'da düzenlenecek zirvede görüşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Vietnam, Güncel
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