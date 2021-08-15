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Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var - Son Dakika

Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var

15.08.2021 10:24

Çalıkuşu dizisiyle tanınan ve güzelliği ile mest eden Aydan Şener, yıllar geçse de neredeyse hiç değişmiyor. Doğallığın güzelliğe etkisinin önemli olduğunu dile getiren 58 yaşındaki oyuncunun genç oyunculara bir de mesajı var: Yüzleriyle fazla oynamasınlar.

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

58 yaşındaki güzel oyuncu fiziği ve güzelliği ile yıllara meydan okuyor. Zarafetiyle insanların sevgisini ve saygınısı kazanan Şener, güzelliğinin sırrını anlattı.

Yıllar ona dokunamıyor! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var

"DOĞAL ŞEYLERİ SEVİYORUM"

Usta oyuncu "Hep çok güzelsiniz. Hatta dondurulmuş gibisiniz. Sırrınız nedir?" sorusuna şu cevabı verdi; "Belli bir sırrım yok aslında. Sadece kilo almamaya özen gösteriyorum. Birkaç kilo alsam hemen rejim yapıp vermeye çalışıyorum. Çünkü kilonun insana yaş kattığını düşünüyorum. Beslenmeme ve cilt temizliğime çok dikkat ederim. Estetik merkezlerinde çok dolaşmıyorum. Oralara ayıracak çok vaktim yok. Doğal şeyler yapmayı seviyorum."

Yıllar ona dokunamıyor! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var

"YÜZLERİYLE ÇOK OYNAMASINLAR"

Yeni nesil oyuncuların hepsini çok beğendiğini dile getiren Aydan Şener, genç oyunculara kulağa küpe olacak bir de nasihatte bulundu. Şener "Gençlerin hepsini çok beğeniyorum. Hepsi çok güzel. Onlara tek önerim; genç yaşta yüzleriyle fazla oynamasınlar. Bazıları yüzüyle, gözüyle oynamaya çok erken başlıyor. Sadece böyle bir önerim olabilir" dedi.

Yıllar ona dokunamıyor! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
Yıllar ona dokunamıyor! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var

Aydan Şener, Alev Gürsoy, Yeşilçam, Çalıkuşu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var - Son Dakika Magazin


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