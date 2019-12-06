Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı

Kuzey Kore liderleri Kim Jong-un için "roket adam" ifadesini kullanmaya devam etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a 'bunak' diyerek yanıt vereceği uyarısında bulundu.



Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın kışkırtıcı bir dil kullanmaya devam ettiğini belirterek, bunun Kuzey Kore halkının ABD'ye karşı nefret duymasına yol açtığını, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz edildiğini söyledi.