Son Dakika Haberleri: Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı
Son Dakika Dünya Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı - Son Dakika Dünya

Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı

6 saat önce

Kuzey Kore, liderleri Kim için "roket adam" demeye devam etmesi halinde Trump'a "bunak" ifadesi gibi sert bir dille karşılık verecek

Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı, System.String[]

Kuzey Kore liderleri Kim Jong-un için "roket adam" ifadesini kullanmaya devam etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a 'bunak' diyerek yanıt vereceği uyarısında bulundu.


Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın kışkırtıcı bir dil kullanmaya devam ettiğini belirterek, bunun Kuzey Kore halkının ABD'ye karşı nefret duymasına yol açtığını, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz edildiğini söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Donald Trump, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump, finansal bilgilerinin gizliliği için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
Trump: Orta Doğu'ya 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:18:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kim Jong için 'roket adam' adam diyen Trump'a Kuzey Kore'den 'bunak' cevabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]