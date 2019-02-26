Kim Jong-un 60 Saatlik Yolculuğun Ardından Vietnam'da Trump'ı Bekliyor
44 dakika önce
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 60 saat süren yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Vietnam'a ulaştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 60 saat süren yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Vietnam'a ulaştı. Ülkesinden zırhlı trenle yola çıkan Kuzey Kore lideri Vietnam sınırından sonraki 170 kilometresiyi aracıyla geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:34
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