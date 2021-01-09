Kim Jong-un'dan Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini büyütme sözü - Son Dakika
BBC

Kim Jong-un'dan Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini büyütme sözü

09.01.2021 13:37
Kim Jong-un'dan Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini büyütme sözü, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un en büyük düşmanlarının ABD olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un en büyük düşmanlarının ABD olduğunu söyledi.

İşçi Partisi'nin nadiren düzenlediği parti kongresinde konuşan Kim, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik politikasının da değişmesini beklemediklerini ekledi.

Kim ülkesinin nükleer cephaneliğini genişletme sözü verdi ve nükleer denizaltı planlarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Analistler Kim'in sözlerinin 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Joe Biden'a baskı uygulama amacı taşıdığını düşünüyor.

Kim ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir ilişki kurmayı başarsa da Kuzey Kore'nin nükleer programına dair müzakerelerde ilerleme sağlanamamıştı.

İşçi Partisi'nin 71 yıllık tarihinde 8. defa düzenlenen kongrede konuşan Kim, "düşmanlar nükleer silah kullanmadıkça" kendilerinin de nükleer silah kullanmayacağını söyledi.

Kim bu haftanın başlarında beş yıllık kalkınma planlarının neredeyse her sektörde başarısız olduğunu itiraf etmişti.

Ülkenin koronavirüs salgınına karşı Çin'le sınırlarını kapaması sonucunda iki ülke arasındaki ticaret yüzde 80 azaldı.

Sert ekonomik boykotlarla karşı karşıya olan ülke, tayfunlar ve seller nedeniyle ekinlerin zarar görmesi sonrasında gıda alanında sıkıntı yaşıyor.

Kim Jong-un'dan Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini büyütme sözü

Amerika Birleşik Devletleri, İşçi Partisi, Kuzey Kore, Nükleer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim Jong-un'dan Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini büyütme sözü - Son Dakika Dünya

BBC

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