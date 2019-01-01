Son Dakika Haberleri: Kim Jong-un'dan Nükleer Silahsızlanma Uyarısı

Kim Jong-un'dan Nükleer Silahsızlanma Uyarısı

1 saat önce

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, nükleer silahsızlanma konusunda değişikliğe gidebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Kim Jong-un'dan Nükleer Silahsızlanma Uyarısı, System.String[]
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, nükleer silahsızlanma konusunda değişikliğe gidebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasında, nükleer silahsızlanma konusunda kararlı olduklarını ancak ABD'nin yaptırımlara devam etmesi halinde fikir değiştireceklerini söyledi. Kim devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "ABD sözünü bütün dünyanın önünde tutmazsa ve bize karşı uyguladığı yaptırımlar ve baskılar konusunda ısrar ederse, egemenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için yeni bir yol düşünmekten başka bir seçeneğimiz yok" dedi. Konuşmasına, Kuzey Kore'nin zaten nükleer silah kullanmayacağına, kullanmayacağına veya kullanmayacağına dair söz verdiğini ve bunu uygulamak için somut adımlar attığını söyleyerek devam eden Kim, herhangi bir zamanda Bay Trump ile tekrar görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump Haziran 2018'de nükleer silahsızlanma konusunda görüşmüş ancak görüşmede çok az bir ilerleme kaydedilmişti. - PYONGYANG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Politika
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