Kim Jong-un: Füze denemeleri ABD ve Güney Kore'ye uyarıydı
46 dakika önce
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son yaptıkları füze denemesinin bu hafta ortak askeri tatbikata başlayan Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'ye bir uyarı olduğunu belirtti
Kuzey Kore
lideri Kim Jong Un
son yaptıkları füze denemesinin bu hafta ortak askeri tatbikata başlayan Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ve Güney Kore
'ye bir uyarı olduğunu belirtti.
Devlet televizyonu KCNA'da yer alan haberde salı günü fırlatılan füzelerin ülkenin aktif savaş teknolojisi kapasitesini ve yeterliliğini kanıtladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:39
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