Son Dakika Haberleri: Kim Jong-un: Füze denemeleri ABD ve Güney Kore'ye uyarıydı
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Kim Jong-un: Füze denemeleri ABD ve Güney Kore'ye uyarıydı

46 dakika önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son yaptıkları füze denemesinin bu hafta ortak askeri tatbikata başlayan Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'ye bir uyarı olduğunu belirtti

Kim Jong-un: Füze denemeleri ABD ve Güney Kore'ye uyarıydı, System.String[]
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son yaptıkları füze denemesinin bu hafta ortak askeri tatbikata başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore'ye bir uyarı olduğunu belirtti.

Devlet televizyonu KCNA'da yer alan haberde salı günü fırlatılan füzelerin ülkenin aktif savaş teknolojisi kapasitesini ve yeterliliğini kanıtladığı belirtildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kim Jong Un, Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:39 
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