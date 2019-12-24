Kim Jong-un, geçen yıl çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı üretilmesini emretmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kim Jong-un, geçen yıl çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı üretilmesini emretmiş - Son Dakika

Kim Jong-un, geçen yıl çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı üretilmesini emretmiş

6 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçen yıl şubat ayında aralarında çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı araç üretilmesi emrini verdiği bildirildi.

Kim Jong-un, geçen yıl çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı üretilmesini emretmiş, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçen yıl şubat ayında aralarında çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı araç üretilmesi emrini verdiği bildirildi.

Kyodo ajansının özel haberinde, Kuzey Kore, 2018'de yaklaşık 70 adet füze taşıyıcı ve fırlatıcının yapımında kullanılmak üzere Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeden parça aldığı bildirildi.

Haberde, Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakereleri sürdürürken nükleer ve füze sistemi kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Parçaların montajına, Mart 2018'de Pyongsong'daki 16 fabrikada başlandığı ve Kim'in montaj sürecini takip etmek için fabrikaları ziyaret ettiği kaydedildi.

Kuzey Kore, mayıs ayından bu yana farklı türlerde taşıyıcı ve fırlatıcılarla çok sayıda füze denemesi gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2017'de nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle yaptırım uygulanan Kuzey Kore'ye kitle imha silahlarına da hizmet edebilecek 32 ürününün daha satışını yasaklamıştı.

Söz konusu araç yapımında kullanılan materyaller arasında Çin'e ait herhangi bir parçanın bulunmasının, BM'nin ilgili yaptırımlarının ihlali anlamına geldiğine işaret edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı
İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi

Son Dakika Haberleri
18:21 Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7) - Son Dakika
18:20 Akit TV'ye yetkisizlik kararı - Son Dakika
18:20 Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
18:20 Tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı - Son Dakika
18:15 Gülsoy'dan 'Savunma sanayi' açıklaması - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:25:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kim Jong-un, geçen yıl çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı üretilmesini emretmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]