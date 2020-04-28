'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatına kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından, başkent Pyongyang'da Kim İl-sung Meydanı'nda yapılacağı öne sürülen cenazede yapılacak geçiş töreni için geçici yapıların inşa edildiği belirtildi.

Dünyayı sürekli füze denemeleri ile korkutan ve koronavirüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini koruyor. İngiliz medyasının anlık uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatını kaybettiği iddialarının ardından başkent Pyongyang'ın ana meydanı olan Kim İl-sung Meydanı'nda, Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiği öne sürüldü. Uydu fotoğraflarının 18 Nisan'dan sonra çekildiği ifade edildi.

ÖLDÜ İDDİALARI ARTIYOR

Habere göre, Kim Jong-un'un 11 Nisan'dan itibaren kamuoyu önüne çıkmadığı ve bu nedenle geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıktı. Kim İl-sung Meydanı'nda inşa edilen söz konusu geçici yapıların ise Kim Jong-un 'cenaze' töreni sırasında yapılacak geçiş töreni için olabileceği ifade edildi. 2011 yılında, Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il için de askeri geçiş töreni düzenlenmişti.