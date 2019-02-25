Son Dakika Haberleri: Kim Jong Un'u 'Hicvedemeden' Vietnam'dan Sınır Dışı Edildi

Kim Jong Un'u 'Hicvedemeden' Vietnam'dan Sınır Dışı Edildi

1 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a benzeyen ve kendisini taklit eden Avustralyalı komedyen Howard X Vietnam'dan sınır dışı edildi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a benzeyen ve kendisini taklit eden Avustralyalı komedyen Howard X Vietnam'dan sınır dışı edildi. Kaldığı otelden ayrılan ve asıl adı Lee Howard Ho Wun olan komedyen kendisine yapılanları 'sinir bozucu' olarak niteledi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:28 

Kuzey Kore, Vietnam, Kim Jong Un, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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