Kim Jong Un'un Çin Ziyaretine Japonya'dan Açıklama
1 saat önce
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Japonya'nın, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çin'e yaptığı ziyareti yüksek ilgiyle takip ettiğini söyledi.
Japonya
Baş Kabine
Sekreteri Yoshihide Suga, Japonya'nın, Kuzey Kore
lideri Kim Jong Un
'un Çin
'e yaptığı ziyareti yüksek ilgiyle takip ettiğini söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çin'e yaptığı sürpriz ziyaretle ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin ziyaretle ilgili bilgi toplamak ve analiz etmek için çalıştığını ve Çin'den bir açıklama almayı umduğunu söyledi.
Ziyaretin amacı ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Suga, Kuzey Kore ve Çin'in niyetleri hakkında konuşabilecek durumda olmadığını ifade etti. Suga, bu noktada ziyaretin olası etkileri hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınmak istediğini belirtti. - TOKYO
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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