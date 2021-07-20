Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, verdiği pozlar, özel hayatı ve ilginç açıklamalarıyla gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kardashian, cinsellikten soğuduğunu açıkladı.

"UMARIM GEÇİCİ BİR DURUMDUR"

ABD'de bir TV programına katılan reality şov yıldızı, "Yatak odasında eskisi kadar kendime güvenmiyorum. İşin içine cinsellik girince çok utanıyorum. Eskiden böyle değildim. Umarım geçici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşadığı iki zorlu hamilelik deneyimi yüzünden cinsellikten soğuduğunu itiraf eden Kim Kardashian, "Zorlu geçen hamilelik ve doğum sürecinin ardından bir daha sevişemeyeceğimi düşündüm. Bu durumu aşmak için psikolojik destek almayı düşünüyorum" dedi.

Kim Kardashian, insanların kendisini algıladığı gibi bir kadın olmadığını tam tersine cinsellikle ilgili konuşmaktan çok hoşlanmadığını vurguladı.

İşte Kim Kardashian'ın birbirinden cesur pozları...