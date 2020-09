Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, kendisini ve ailesini konu alan reality şovunu sona erdirdiğini açıkladı. Kardashian, Twitter'da yaptığı paylaşımda aile olarak "Keeping Up With The Kardashians" isimli programlarına büyük bir üzüntüyle sona erdirme kararı aldıklarını söyledi.

14 yıldır devam eden TV programı başta Kim Kardashian olmak üzere aile fertlerine dünya çapında şöhret getirdi. Yapımın final sezonu 2021'in başlarında yayımlanacak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programa katkısı olan herkese teşekkürlerini ifade eden Kim Kardashian, "Son 14 yılda bizi destekleyen herkese inanılmaz derecede minnettarım" dedi.

"PROGRAM BİZİ BİZ YAPTI"

Paylaşımında programın kariyerlerini çizdiğini ifade eden Kardashian şöyle devam etti: "Bu program bizi biz yaptı. Hayatlarımızı sonsuza dek değiştirmede rol oynayan herkese sonsuza kadar borçlu kalacağım" şeklinde konuştu.

İlk bölümler, Kim'e ve kız kardeşleri Kourtney, Khloe ve erkek arkadaşlarının hayatlarına odaklandı. Kourtney'nin eski erkek arkadaşı Scott Disick, Kim'in eski kocası Kris Humphries ve Khloe'nin eski kocası Lamar Odom da programa bu şekilde dahil oldu. Üç kız kardeşin annesi ve onların menajeri Kris Jenner ile onun eşi Caitlyn Jenner ile üvey kız kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner da programda yer aldı.

PROGRAM ÖZEL HAYATLARINI KONU ALDI

Eleştirmenlerin hedefi olan, insanları sadece ünlü yapmakla suçlanan program E! kanalının önemli işleri arasına girdi, ödüller kazandı.

39 yaşındaki Kim, yüz milyonlarca sosyal medya takipçisi ve başarı kazanan güzellik işi ile TV programından bu yana dünyanın en ünlü kadınlarından biri haline geldi. 2014 yılında ise üç çocuk sahibi olduğu rapçi Kanye West ile evlendi. Program başladığında henüz çocuk olan Kylie ve Kendall Jenner, şimdi 23 ve 24 yaşlarındaki iki sosyal medya fenomeni. Kylie Jenner, 2019'da Forbes dergisi tarafından popüler kozmetik işi sayesinde tüm zamanların en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderi seçildi.

"ÖZLEYECEK OLSAK DA KARARLARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Programın sona ereceği haberlerinin ardından Khloe Kardashian da Twitter'da bir paylaşım yaptı: "Bugün duygular içime sığmıyor. Değişim zor ama bazen gerekli."

E! kanalının sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onları tüm kalbimizle özleyecek olsak da, ailenin kameralarımız olmadan yaşama kararına saygı duyuyoruz."