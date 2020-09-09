Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu - Son Dakika
BBC

Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu

Dünyaca ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 yıldır ailesiyle günlük yaşantılarını konu alan Keeping up with the Kardashians programının sona ereceğini duyurdu. Programın final bölümü 2021 yılında yayınlanacak.

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, kendisini ve ailesini konu alan reality şovunu sona erdirdiğini açıkladı. Kardashian, Twitter'da yaptığı paylaşımda aile olarak "Keeping Up With The Kardashians" isimli programlarına büyük bir üzüntüyle sona erdirme kararı aldıklarını söyledi.

14 yıldır devam eden TV programı başta Kim Kardashian olmak üzere aile fertlerine dünya çapında şöhret getirdi. Yapımın final sezonu 2021'in başlarında yayımlanacak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programa katkısı olan herkese teşekkürlerini ifade eden Kim Kardashian, "Son 14 yılda bizi destekleyen herkese inanılmaz derecede minnettarım" dedi.

"PROGRAM BİZİ BİZ YAPTI"

Paylaşımında programın kariyerlerini çizdiğini ifade eden Kardashian şöyle devam etti: "Bu program bizi biz yaptı. Hayatlarımızı sonsuza dek değiştirmede rol oynayan herkese sonsuza kadar borçlu kalacağım" şeklinde konuştu.

İlk bölümler, Kim'e ve kız kardeşleri Kourtney, Khloe ve erkek arkadaşlarının hayatlarına odaklandı. Kourtney'nin eski erkek arkadaşı Scott Disick, Kim'in eski kocası Kris Humphries ve Khloe'nin eski kocası Lamar Odom da programa bu şekilde dahil oldu. Üç kız kardeşin annesi ve onların menajeri Kris Jenner ile onun eşi Caitlyn Jenner ile üvey kız kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner da programda yer aldı.

Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu

PROGRAM ÖZEL HAYATLARINI KONU ALDI

Eleştirmenlerin hedefi olan, insanları sadece ünlü yapmakla suçlanan program E! kanalının önemli işleri arasına girdi, ödüller kazandı.

39 yaşındaki Kim, yüz milyonlarca sosyal medya takipçisi ve başarı kazanan güzellik işi ile TV programından bu yana dünyanın en ünlü kadınlarından biri haline geldi. 2014 yılında ise üç çocuk sahibi olduğu rapçi Kanye West ile evlendi. Program başladığında henüz çocuk olan Kylie ve Kendall Jenner, şimdi 23 ve 24 yaşlarındaki iki sosyal medya fenomeni. Kylie Jenner, 2019'da Forbes dergisi tarafından popüler kozmetik işi sayesinde tüm zamanların en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderi seçildi.

"ÖZLEYECEK OLSAK DA KARARLARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Programın sona ereceği haberlerinin ardından Khloe Kardashian da Twitter'da bir paylaşım yaptı: "Bugün duygular içime sığmıyor. Değişim zor ama bazen gerekli."

E! kanalının sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onları tüm kalbimizle özleyecek olsak da, ailenin kameralarımız olmadan yaşama kararına saygı duyuyoruz."

Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu

Kim Kardashian, Twitter, Kız, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:27

Son Dakika Magazin Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu - Son Dakika Magazin

BBC
YORUMLAR (7)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 18:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei