Son Dakika Haberleri: Kim Kardashian'ın Çocuğunun Cinsiyeti Belli Oldu

Kim Kardashian'ın Çocuğunun Cinsiyeti Belli Oldu

1 saat önce

Kim Kardashian ve kız kardeşleri, Pazartesi gecesi Andy Cohen'in TV şovuna katıldı ve taşıyıcı anne yoluyla beklediği ikinci bebeğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kim Kardashian ve kız kardeşleri, Pazartesi gecesi Andy Cohen'in TV şovuna katıldı ve taşıyıcı anne yoluyla beklediği ikinci bebeğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00 

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