Kim Kardashian'ın Çocuğunun Cinsiyeti Belli Oldu

Kim Kardashian ve kız kardeşleri, Pazartesi gecesi Andy Cohen'in TV şovuna katıldı ve taşıyıcı anne yoluyla beklediği ikinci bebeğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

">

Kim Kardashian ve kız kardeşleri, Pazartesi gecesi Andy Cohen'in TV şovuna katıldı ve taşıyıcı anne yoluyla beklediği ikinci bebeğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son Dakika » Magazin » Haber Haber Yayın Tarihi :

Çocuk, Araç Koltuğuyla Yola Düştü; Annesi Fark Etmedi

Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı

Aslıhan Doğan, Hamza Arda'nın Doğum Tarihini Dövme Yaptırdı

Gamze Özçelik Selda Alkor'un Kendisine Yönelik Eleştirilerine Cevap Verdi!