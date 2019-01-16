Kim Kardashian'ın Çocuğunun Cinsiyeti Belli Oldu
1 saat önce
Kim Kardashian ve kız kardeşleri, Pazartesi gecesi Andy Cohen'in TV şovuna katıldı ve taşıyıcı anne yoluyla beklediği ikinci bebeğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kim Kardashian ve kız kardeşleri, Pazartesi gecesi Andy Cohen'in TV şovuna katıldı ve taşıyıcı anne yoluyla beklediği ikinci bebeğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00
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