Kim Kardashian'ın Dördüncü Çocuk Korkusu!
2 dakika önce
'Keeping Up With The Kardashians' şovunun yıldızı Kim Kardashian, taşıyıcı anne yoluyla yeni bir bebek sahibi olmaya hazırlanıyor ama bir yandan da çok korkuyor.
'Keeping Up With The Kardashians' şovunun yıldızı Kim Kardashian, taşıyıcı anne yoluyla yeni bir bebek sahibi olmaya hazırlanıyor ama bir yandan da çok korkuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:03
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