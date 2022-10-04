Kim Kardashian'a 1,2 milyon dolarlık kripto cezası! - Son Dakika
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Kim Kardashian'a 1,2 milyon dolarlık kripto cezası!

04.10.2022 00:22
Kim Kardashian'a 1,2 milyon dolarlık kripto cezası!

Kim Kardashian kripto reklamı yüzünden 1,2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Kardashian, "kripto parayı övmekle" suçlandı.

Sosyal medya ünlüsü ve model Kim Kardashian, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edildi. Instagram hesabında bir kripto paranın reklamını yaptığını açıkça belirtmeyen Kardashian'ın "kripto paranın güvenliğini yasa dışı şekilde anlattığı" iddia edildi.

Kripto para reklamı Kim Kardashian'a pahalıya mal oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kim Kardashian'ın Instagram üzerinden yaptığı kripto para reklamının açıkça belirtilmediğini söyledi. EthereumMax'in EMAX tokeni hakkında paylaşım yapmak için 250 bin dolar ödeme alan ünlü model, 1.26 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalacak.

Kim Kardashian'a 1,2 milyon dolarlık kripto cezası!

SEC ve Kardashian tarafından imzalanan bu anlaşma, Instagram reklamının bütçesini, faizini ve ayrıca 1 milyon dolarlık cezayı içeriyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan SEC Başkanı Gary Gensler, yüksek takipçiye sahip ünlülerin kripto paralar hakkında konuşurken daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Ünlü model ise cezayla ilgili olarak verdiği demeçte, "Kardashian, en başından beri SEC ile iş birliği içinde olduğu için bu konuyu çözmekten memnuniyet duyuyor. SEC ile vardığı anlaşma, bunu yapmasına izin veriyor, böylece birçok farklı iş arayışında ilerleyebiliyor" açıklamalarında bulundu.

Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip olan ünlü isimlerin "yüksek risk" içeren kripto paraların reklamını yaparken iki defa düşünmesi gerekiyor. Örneğin, Kim Kardashian, EMAX tokeni reklamı için 250 bin dolar ödeme almış olsa bile cezadan kaçamadı.

Today @SECGov, we charged Kim Kardashian for unlawfully touting a crypto security.

This case is a reminder that, when celebrities/ influencers endorse investment opps, including crypto asset securities, it doesn't mean those investment products are right for all investors.

— Gary Gensler (@GaryGensler) October 3, 2022

Kripto para birimlerinde düşüş yaşanmaya devam ediyor. 29 Ağustos Pazartesi günü, küresel kripto para piyasası 1 trilyon doların altına düştü. Nisan ayında 2 trilyon dolara ulaşan piyasa, neredeyse yarı yarıya zarar etmiş durumda.

Peki siz Kim Kardashian kripto cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı sebebiyle 1,26 milyon dolarlık ceza Televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı sebebiyle 1,26 milyon dolarlık ceza
Kaynak: Shiftdelete

Kim Kardashian, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kim Kardashian'a 1,2 milyon dolarlık kripto cezası! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kim Kardashian'a 1,2 milyon dolarlık kripto cezası! - Son Dakika
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