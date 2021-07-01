Kim Kardashian sınırları zorladı! Otel odasında üstsüz poz verdi

Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde tatil için Roma'ya gitmişti. Roma tatili devam eden ABD'li yıldızın orada attığı her adım da olay olmaya devam ediyor. Roma'nın turistlik bölgelerinde gezen Kim Kardashian, sürpriz bir şekilde efsane model Kate Moss'la birlikte Vatikan gezisine çıkmıştı.

Kim Kardashian'ın Vatikan'a giderken giydiği kıyafet çok eleştirildi. Kim Kardashian'ın omuz ve bel dekolteli beyaz elbisesi, eleştirmenler tarafından kilise geleneklerine gölge düşürmeyi amaçladığı söylentilerine neden oldu.

Eleştirilere kulak asmayan Kim Kardashian, Roma'da kaldığı otel odasından üstsüz pozunu paylaştı.

Kim Kardashian'ın yatak pozu 2 milyona yakın beğeni aldı.

EŞİNDEN BOŞANIYOR

Kim Kardashian ve Kanye West'in 7 yıllık evliliği sona eriyor. Kardashian, avukatı aracılığıyla Kanya West'e boşanma davası açmıştı.

2014'ten bu yana evli olan çiftin arasında bir düşmanlık olmadığı ve dostane bir şekilde ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.

North, Saint, Chicago ve Psalm olmak üzere dört çocuğu bulunan çiftin, ortak velayet yolunu seçtiği öğrenildi. West ve Kardashian gayrimenkuller konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Kardashian'ın çocuklarla birlikte yaşadığı 60 milyon dolarlık Hidden Hills'teki malikanede kalması bekleniyor.

Instagram'da 232 milyon takipçisi olan Kim Kardashian, paylaştığı her fotoğrafla gündem olmayı başarıyor.